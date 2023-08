Abermals schwache Konjunkturdaten aus China hinterliessen hierzulande am Mittwoch zunächst kaum Spuren. So rutschte die chinesische Wirtschaft in die Deflation. Auf der einen Seite mindert das zwar den Inflationsdruck in westlichen Staaten, da in China viele Güter für den Export hergestellt werden. Ein länger andauernde Deflation - also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - birgt aber grosse Risiken für die Wirtschaft eines Landes.