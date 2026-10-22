Wegen der jüngsten Entwicklung der Cloudverträge wird SAP etwas zuversichtlicher für die Cloud-Erlöse im Gesamtjahr. Laut dem Experten Charles Brennan von Jefferies unterstreicht die Geschäftsentwicklung die Dynamik der Cloud-Transformation und entkräftet die Sorgen vor einer KI-Disruption. Diese hatten zuletzt dafür gesorgt, dass sich die Kurse im Softwarebereich häufiger gegenläufig entwickeln zu den Chip-Werten. SAP stand anfangs besser da mit einem Anstieg, der die Aktien zunächst auf dem höchsten Niveau seit Januar hielt. Über der 210-Euro-Marke traf der Kurs jedoch auf Widerstand und rutschte dann ins Minus.