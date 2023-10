Der Dax könnte also auf zuletzt zwei Erholungstage einen dritten Gewinntag folgen lassen. Börsianern zufolge bringt es etwas Erleichterung, dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung bis Mitte November vertagt wurde. Demokraten und Republikaner hatten sich am Wochenende auf einen Übergangsetat geeinigt, was am Montag auch an den New Yorker Börsen einen positiven Handelsstart erwarten lässt.