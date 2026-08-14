Der Dax macht am Freitag einen neuen Schritt hin zum Rekordhoch. Gestützt auf gute Vorgaben und den Anstieg des Schwergewichts SAP legte der Leitindex gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,7 Prozent auf 26.480 Punkte zu. Er beschafft sich damit wieder eine positive Bilanz der aktuellen Woche, die geprägt ist von der Bestmarke bei 26.573 Zählern, die am Mittwoch aufgestellt wurde. Der MDax stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 32.544 Zähler.