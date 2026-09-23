Zudem bewegten Analystenkommentare die Kurse. So verloren die Papiere der Gea Group unter den schwächsten Werten im Dax 0,7 Prozent, nachdem sich Bernstein Research teils verhalten zu den Aktien des Anlagenbauers für die Milch- und Lebensmittelindustrie geäussert hatte. Experte Benjamin Thielmann lobte zwar die Auftragslage, die Margenverbesserungen, den hohen Anteil des Service-Geschäfts sowie die Ausrichtung auf den starken Milchverarbeitungsmarkt. Allerdings gebe es nach der jüngsten Ankündigung eines Aktienrückkaufs sowie der Anhebung der Ziele für 2026 vorerst keine Treiber mehr.