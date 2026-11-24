Gefragt sind derweil insbesondere Rüstungswerte, die zuletzt einen schweren Stand hatten. Rheinmetall löste sich weiter von ihrem jüngsten Tiefpunkt seit dem Jahr 2025. Hier warten Börsianer gespannt auf den Kapitalmarkttag am Ende der Woche. Barclays-Experte Afonso Osorio geht davon aus, dass die Düsseldorfer ihre Ziele bis 2030 stutzen und für 2027 zurückhaltend planen. Nach den jüngsten Enttäuschungen vielleicht keine schlechte Idee.