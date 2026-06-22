Am Sonntag seien «ermutigende Fortschritte» erzielt worden, hiess es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung. Es sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Strasse von Hormus zu vermeiden, erklärten die Vermittler. Ziel sei eine sichere Passage für kommerzielle Schiffe durch die Meerenge. Die Ölpreise blieben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.