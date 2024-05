Die RAG-Stiftung will Kreisen zufolge ihren Anteil am Spezialchemiekonzern Evonik auf unter 50 Prozent senken. Sie biete bis zu 23 Millionen Papiere entsprechend einem Anteil von etwa 4,9 Prozent an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Am Morgen wurde ein Angebotspreis von 19,99 Euro genannt - und so viel kosteten die Evonik-Aktien zuletzt auch bei einem Abschlag von 3,5 Prozent.