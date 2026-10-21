Im Dax wurden Werte mit KI-Bezug wie Infineon oder Siemens Energy davon mit bis zu zwei Prozent gestützt. Auch die Titel von Hochtief legten 1,2 Prozent zu. Zu dem Baukonzern berichtete das «Handelsblatt», dieser plane eine eigene Bewerbung für eine geplante «AI Gigafactory» der Europäischen Union, mit der das Unternehmen selbst zum Anbieter von Rechenleistung werden könnte.