Bevor im Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise in den Blick rücken, da sie ein wichtiger Indikator für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank sind, legten allerorten Techaktien wieder zu. Sie sind besonders zinssensibel, weil stark finanzierungsabhängig. Ein Grund für die positive Stimmung für Technologieaktien war ASML . Der niederländische Chipindustrie-Ausrüster überzeugte mit einem starken Quartalsbericht. Zudem kommt der aufgrund der hohen Nachfrage geplante Kapazitätsausbau gut an.