Der Dax stieg im frühen Handel um 0,76 Prozent auf 25.447 Punkte. «Von technischer Seite ist positiv hervorzuheben, dass es dem Dax gelungen ist, sich oberhalb der 200-Tagelinie zu halten», bemerkten die Experten der Landesbank Helaba. An diese war der Index in der vergangenen Woche herangelaufen bis auf 24.831 Punkte, von wo aus er sich dann wieder erholen konnte.