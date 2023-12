In den USA hatten tags zuvor der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 weitere Bestmarken erklommen, wobei nach wie vor Hoffnungen auf Zinssenkungen und eine «milde Landung» der Wirtschaft im neuen Jahr antrieben. Entspannt war an diesem Morgen dann auch die Stimmung an den meisten Handelsplätzen in Asien. Vor allem in China legten die Kurse deutlich zu. Marktbeobachtern zufolge schichteten dort die Anleger in zuletzt überverkaufte, grosse Werte um.