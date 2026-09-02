Am deutschen Markt stach zur Wochenmitte Gea mit einem Kursrückgang um 2,8 Prozent auf 64,95 Euro heraus. Hier belastete eine Platzierung. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien des Anlagenbauers zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das entspricht einem Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Laut Gea lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent. Dieser gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Grossaktionäre. Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz.