Im Dax sackte die bereits am Vortag schwache Infineon-Aktie um 9 Prozent ab. Die Aktie des Energietechnikunternehmens Siemens Energy sank um 7,3 Prozent. Im MDax verloren Jenoptik , Elmos , Siltronic , Suss Microtec und Aixtron zwischen 4,5 und 9,5 Prozent. Für die in den vergangenen zwei Jahren stark vom KI-Boom profitiert hat, ging es nach einem Verlust von etwas mehr als fünf Prozent am Vortag ausserdem vorbörslich um weitere 2,5 Prozent abwärts.