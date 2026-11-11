Gestützt von gut erholten Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte Fahrt aufgenommen. Der Dax stieg am Vormittag um 1,1 Prozent auf 26.629 Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten. Auftrieb erhielt der Leitindex vor allem von deutlichen Kursgewinnen der Tech- und KI-Aktien Siemens Energy , Infineon und Siemens .