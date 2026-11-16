Die Aktienmärkte fieberten den Quartalszahlen von Nvidia am Dienstag nach Börsenschluss entgegen, stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest: «Es ist gut möglich, dass bis dahin eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Käufen herrscht.» Ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden. KI-Zugpferd Nvidia steht angesichts seiner Führungskrise noch mehr im Fokus als ohnehin schon. An den asiatischen Börsen kamen Technologie-Aktien zum Wochenstart spürbar unter Druck.