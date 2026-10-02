Zwei Analystenkommentare bewegten die Papiere von Hensoldt mit plus 3 Prozent und der Commerzbank mit minus 2 Prozent dann noch in unterschiedliche Richtungen. Beide Fälle knüpften an ähnliche Stimmen vom Vortag an. Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank ist es nun die kanadische Bank RBC, die ihr positives Votum für das Frankfurter Bankhaus aufgibt. Das Rüstungsunternehmen Hensoldt wurde am Vortag von der Bank of America gelobt und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus./tih/jha/