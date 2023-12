Der Dax hat am Mittwoch seine Rekordjagd fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex zuletzt 0,16 Prozent auf 16 560,04 Punkte. In der laufenden Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hat er aktuell um mehr als 13 Prozent zugelegt.

06.12.2023 10:03