Der MDax , der am Mittwoch auf Jahressicht kurz ins Minus abgetaucht war, erholte sich unterdessen weiter. Mit einem Anstieg um 0,23 Prozent auf 25 340,23 Punkte hat er nun wieder ein leichtes Plus in der Jahresbilanz. Der EuroStoxx stagnierte am Donnerstag in etwa auf Vortagsniveau. Mit der positiven Ausnahme Japan hatte es zuvor an den asiatischen Börsen überschaubare Gewinne gegeben.