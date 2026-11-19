Ein gelungener Start scheint damit sicher. Der Rekordbörsengang ist ein Meilenstein nicht nur für Anthropic selbst, sondern auch für die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt die hohe Nachfrage das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bislang hohe Verluste schrieb und noch Hunderte Milliarden Dollar in Rechenkapazitäten und Infrastruktur investieren will. Zum anderen signalisiert sie, dass sich die Anleger von den Sorgen über die Risiken künstlicher Intelligenz und den jüngsten Zweifeln an den Gewinnaussichten der Branche nicht grundsätzlich abschrecken lassen.