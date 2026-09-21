Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 25.485 Punkte. Damit gelang dem Börsenbarometer die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie, an die es am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie beschreibt den mittel- bis langfristigen Trend und hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Leitindex nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann 0,2 Prozent auf 31.131 Zähler.