Mit minus 4,0 Prozent zählten die Papiere der Metro AG zu den schwächsten SDax-Werten. Die US-Bank JPMorgan ist inzwischen negativer gestimmt für den Grosshändler und stufte die Aktie auf «Underweight» ab. Der Inflationsrückgang zehre am Umsatz und wirke sich auf die Margen und Bewertungen in der gesamten Branche aus, was 2024 und 2025 so weitergehen dürfte, hiess es. Biontech , von JPMorgan ebenfalls auf «Underweight» abgestuft, verloren auf Tradegate 3,1 Prozent.