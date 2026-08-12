Eigene Unternehmenszahlen ergaben unter den Dax-Werten jedoch keinen positiven Impuls. Von Eon über Hannover Rück bis hin zu Brenntag bewegten sich nach ihren Berichten alle drei Indexmitglieder im Minus. Relativ gross war der Abschlag bei Brenntag mit 1,6 Prozent. Von dem Chemikalienhändler waren schon Eckdaten bekannt, sodass der Neuigkeitsgehalt eher gering war. Die Titel hatten aber zuletzt ein Hoch seit Anfang März 2025 erreicht und leiden unter Gewinnmitnahmen.