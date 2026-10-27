Die Aktien von Beiersdorf rutschten nach der Vorlage der Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns als schwächster Dax-Wert um 4,0 Prozent ab, nachdem sie am Freitag noch auf das höchste Niveau seit April geklettert waren. Beiersdorf hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der im Sommer gesenkten Jahresausblick wurde bestätigt. Ein Börsianer wertete aber das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung.