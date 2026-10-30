Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des grösseren Wettbewerbers BASF . Nach Prüfung sei entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte Evonik mit. Der Vorstand sei aber bereit zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit BASF, in dem beide Seiten ihre Positionen erläutern könnten. Die Evonik-Papiere sanken um 0,6 Prozent, während die BASF-Titel um 0,3 Prozent zulegten.