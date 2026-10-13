Evonik und BASF legten jeweils um etwas weniger als ein Prozent zu. Im Falle einer möglichen Übernahme von Evonik würde BASF die Zusagen des Spezialchemiekonzerns zu Standorten und Arbeitsplätzen nicht untergraben, berichtete die «Börsen-Zeitung». BASF sei bereit, entsprechende Verpflichtungen in einer Vereinbarung mit Evonik einzugehen, hiess es den Angaben zufolge von zwei dem Ludwigshafener Chemiekonzern nahestehenden Personen. Damit seien lediglich frühere Aussagen bekräftigt worden, sagte ein Händler dazu und hält ein höheres Angebot für Evonik nur für «eine Frage der Zeit»./ck/mis