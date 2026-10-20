Dies galt auch für das Dax-Schwergewicht Siemens , dessen Aktien mit einem Abschlag von fast vier Prozent zum grössten Indexverlierer wurden. Sie folgten damit den schwachen Vorgaben des Schweizer Konkurrenten ABB , dessen Kurs nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen in Zürich um mehr als sechs Prozent absackte. Rekordhohe Auftragseingänge von ABB konnten den Sektor also nicht stützen.