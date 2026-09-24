Unter den besten Werten im Dax stiegen die Papiere von MTU um gut ein Prozent. Die US-Bank Citigroup hatte ihre Verkaufsempfehlung für die Anteilsscheine aufgegeben und rät nun zum Kauf. Der deutliche Bewertungsabschlag gegenüber dem Wettbewerber Safran habe den schlechteren Barmittelumschlag des Triebwerkherstellers bisher angemessen wiedergegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Conor Dwyer. Der Barmittelumschlag ist ein Mass dafür, wie lange das Kapital im operativen Geschäft gebunden ist. Der Experte erwartet nun eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030.