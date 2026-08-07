Überdurchschnittlich gefragt war am Freitag der Chipsektor, auch infolge von Geschäftszahlen von Microchip Technology . Das US-Halbleiterunternehmen hatte für das erste Geschäftsquartal einen Gewinnsprung ausgewiesen und einen Ausblick gegeben, der gut ankam. Für die Titel von Infineon ging es um 3,1 Prozent nach oben. Die Aktien der Branchenausrüster wie Aixtron und Suss Microtec verteuerten sich um 2,8 beziehungsweise 4,7 Prozent. Die Suss-Papiere profitierten zudem von Kaufempfehlungen der Deutschen Bank und Warburg Research. Hinzu kam für Chipausrüster die Nachricht, dass der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix viele Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktion im Heimatland stecken will.