Der Dax notierte am Nachmittag 0,48 Prozent höher bei 18 795,05 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex mit einem Wochenverlust von rund 0,4 Prozent leicht nachgegeben, nachdem er zwischenzeitlich mit 18 892 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax der mittelgrossen Werte kletterte am Montag um 0,46 Prozent auf 27 566,22 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 , das Leitbarometer der Eurozone, gewann rund 0,2 Prozent.