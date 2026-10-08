«Wenn selbst überzeugende Unternehmenszahlen nicht mehr für steigende Kurse sorgen, ist das ein Warnsignal für die gesamte Aktienrally», mahnte Lipkow mit Blick auf die Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung . Diese seien stark ausgefallen, hätten aber keine Anschlusskäufe bei Halbleiteraktien mehr ausgelöst. Halbleiter- und KI-Werte verzeichneten auch hierzulande weitere Verluste: Infineon gaben um mehr als 3 Prozent.