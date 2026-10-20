Der für den KI-Einfluss berühmte US-Branchenindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend nach seinem jüngsten Rutsch zwar etwas stabilisiert, doch in Asien ging es am Dienstag für Tech-Werte wieder abwärts. Die Infineon-Titel gaben vor diesem Hintergrund als einer der grössten Dax-Verlierer um 2,5 Prozent nach. Im MDax erwischte es auch mit der Chipbranche verbundene Ausrüster und Zulieferer.