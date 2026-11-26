Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli unternimmt der Dax am Donnerstag abermals einen dynamischen Erholungsversuch. Nach der ersten Dreiviertelstunde des Handels lag der deutsche Leitindex mit rund 2 Prozent im Plus bei 25.191 Punkten. Technologiewerte übernahmen die Führungsrolle, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology erholte sich um fast 2,5 Prozent nach seinem Tief seit April am Vortag.