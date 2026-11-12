Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum bescherte den Aktien von Fresenius auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren ein weiteres Kursplus vom 2,5 Prozent. Damit summiert sich der Gewinn seit Beginn der Rally Anfang Oktober auf fast ein Drittel. Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte der Konzern damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die FMC-Aktie stieg um 0,4 Prozent.