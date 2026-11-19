Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia zuletzt mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, setzen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. «Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende», schrieben die Experten der Landesbank Baden-Württemberg.