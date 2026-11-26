Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,9 Prozent auf 25.170 Punkte. Die jüngste Gegenbewegung des Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem ein neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer das Ruder von den Pessimisten. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr «Thanksgiving» und handeln nicht.