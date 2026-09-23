Die Anleger blicken auch auf den Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in den USA. Mikko Huotari, Direktor des China-Instituts Merics, dämpfte derweil die Erwartungen an den Gipfel. «Xi braucht in Washington keinen Durchbruch. Er braucht mehr Zeit - und dasselbe gilt für Washington», sagte Huotari. Im Mittelpunkt dürfte deshalb stehen, eine neue Eskalation zu vermeiden. Besonders dringend ist das beim Handel.