Belastet von steigenden Ölpreisen und neuen KI-Bedenken ist der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart eingeknickt. Der Dax fiel am Montagvormittag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli und notierte zuletzt noch 0,6 Prozent im Minus bei 25.406 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sackte auf ein Tief seit mehr als drei Monaten ab und verlor am Nachmittag 1,6 Prozent auf 31.152 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,2 Prozent abwärts.