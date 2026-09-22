Der Reisekonzern Tui bekam den Iran-Krieg und den Trend zu Last-Minute-Urlaub im Sommer deutlich zu spüren; beides zehrt am Gewinn. Der gebuchte Umsatz lag im Pauschalreisegeschäft fünf Prozent niedriger als im Sommer zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Die Anteilscheine von Tui waren zunächst um mehr als 2 Prozent abgesackt, bevor sie sich mit dem wieder anziehenden Gesamtmarkt erholten. Zuletzt stand ein Plus von 2,4 Prozent zu Buche. Wegen der jüngsten Nachfragesorgen glaube er, dass die Eckdaten beruhigenden Charakter haben sollten, schrieb Experte Richard Clarke vom US-Analysehaus Bernstein Research.