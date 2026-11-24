Noch schwächer waren in den grossen deutschen Indizes nur die Aktien von Aurubis mit 15 Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Der Kupferkonzern stellte die Anleger darauf ein, dass das operative Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr wegen der Probleme beim Hochfahren eines neuen US-Werks mit 430 bis 530 Millionen Euro unterhalb der Markterwartungen liegen wird.