Neil Robson, Head of Global Equities (EMEA) der Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle, bleibt zwar grundsätzlich optimistisch für 2027 und sieht das Thema KI als Motor des Wachstums. «Doch Vorsicht: Ein gutes Gewinnwachstum schützt nicht vor Bewertungsrisiken - und ein überzeugendes KI-Thema ist nicht automatisch eine gute Geldanlage», so der Experte. Hohe Unternehmensgewinne seien bereits eingepreist, nur Überraschungen würden honoriert. Ganz wichtig: «KI-Investitionen müssen sich rechnen», dies rücke immer mehr in den Fokus.