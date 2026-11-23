Auch in der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDax , setzten sich weitere Technologiewerte an die Spitze, mit teils noch deutlicheren Aufschlägen als im Dax . Die Kursgewinne von Siltronic , Aixtron , Suess Microtec und Jenoptik reichten von 7,2 bis zu 13,3 Prozent. Die Unternehmen gelten als direkte oder mittelbare Profiteure Künstlicher Intelligenz und deren technischer Voraussetzungen, vorwiegend in der Halbleiterindustrie.