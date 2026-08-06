Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen dabei auf eine Öffnung der Strasse von Hormus. Offenbar ohne Gesprächsbeteiligung der USA steht der Iran nach eigenen Angaben kurz vor einer Einigung mit dem Oman über die Schifffahrt durch die Meerenge, die für den globalen Öltransport besonders wichtig ist. Was aber blieb, ist die Ungewissheit der Anleger, wie es mit dem Megatrend der Künstlichen Intelligenz am globalen Aktienmarkt weiter geht.