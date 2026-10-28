Der neue Werkstoffkonzern TK Accelis war mit deutlichen Gewinnen an der Börse gestartet, schloss dann aber doch leicht unter dem ersten Kurs auf Xetra. Den Aktienkurs des Mutterkonzerns Thyssenkrupp belastete die Abspaltung optisch stark. Mit dem nun vollzogenen Spin-off wurde der Marktwert des Mutterkonzerns um den Wert des abgespaltenen Accelis-Anteils bereinigt. Die Aktionäre erhielten für je 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilschein an Accelis.