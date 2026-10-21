An der SDax -Spitze ging es für das Papier von Friedrich Vorwerk um 8,9 Prozent nach oben. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hob der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Schub gab dies auch der Aktie von Grossaktionär MBB , die an zweiter Stelle im Kleinwerte-Index um 7,9 Prozent zulegte./ck/he