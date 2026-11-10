Überraschend hohe Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hatten am frühen Nachmittag nur für einem moderaten Dämpfer gesorgt. Eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember preisen die Finanzmärkte bereits ein. Dass sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, für mindestens zwei weitere Anhebungen aussprach, sorgte dann allerdings für etwas Unruhe am Markt. Davor hatte schon US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet und auch eine deutliche Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.