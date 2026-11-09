US-Präsident Donald Trump hatte neue grossangelegte US-Angriffe auf den Iran als «höchst unwahrscheinlich» bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. «Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht», sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran. Allerdings dämpfte US-Aussenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch. Bei den Verhandlungen zu einem Ende des Kriegs sei keine Einigung in Sicht, sagte Rubio vor Journalisten in Washington.