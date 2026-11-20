Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic war nicht aufgegangen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien waren am Donnerstag zunächst sehr gefragt, bröckelten danach aber merklich ab. Am Freitag ging es um knapp 10 Prozent auf zuletzt 87,60 Dollar bergab.