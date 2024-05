Damit blieb das Börsenbarometer in Reichweite der Marke von 19 000 Zählern, die der Dax bislang noch nicht überwinden konnte. Knapp unter dieser hatte der Index in der Vorwoche ein Rekordhoch erreicht. Der MDax der mittelgrossen Werte schloss am Montag mit 0,15 Prozent im Plus bei 27 482,05 Zählern.