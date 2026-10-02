Der Dax hat sich am Freitag deutlich erholt. Zum Handelsende gewann der deutsche Leitindex 1,17 Prozent auf 25.231,20 Punkte, womit er sein Wochenminus auf 0,7 Prozent eindämmte. Am Vortag war er zeitweise erstmals seit Juli wieder unter 25.000 Zähler gerutscht und hatte die Unterstützung bei der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie getestet. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,66 Prozent fester mit 30.450,00 Punkten.